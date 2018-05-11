"Мариэнерго": использование технических средств для хищения электроэнергии преследуется по закону

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" ведут системную работу по пресечению продажи жителям Республики Марий Эл устройств, искажающих показания приборов учета электроэнергии. Мониторинг сети Интернет, проведенный службой безопасности филиала, с начала 2018 года позволил выявить ряд сайтов, призывающих приобретать приборы и приспособления для занижения показаний счетчиков электроэнергии. По выявленным фактам были направлены заявления в прокуратуру для последующей инициализации процедуры блокирования сетевых ресурсов.

Специалисты "Мариэнерго" предупреждают, что потребители несут ответственность за использование искажающих показания счетчиков и вмешательство в работу приборов учета с целью занижение данных. При обнаружении фактов хищения электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

С 1 января 2016 года, согласно Федеральному закону № 307, штрафы за несанкционированное подключение к сетям и незаконное потребление электроэнергии увеличены в несколько раз. Сегодня штраф для физических лиц составляет сумму до 15 тысяч руб., должностных – до 80 тысяч рублей, юридических - до 200 тысяч руб. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/

О том, как подключиться к электросетям и потреблять электроэнергию законно, можно узнать в центре обслуживания потребителей "Мариэнерго", в районах республики – в ближайшем РЭС.