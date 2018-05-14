Нарушители компенсируют почти 94,6 млн рублей за хищение электроэнергии

За первый квартал текущего года сотрудники ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") выявили и пресекли хищения электроэнергии общим объемом 36,5 млн кВт*ч. Ущерб компании составил 94,6 млн рублей. Нарушителям предстоит компенсировать этот ущерб и оплатить штрафы. Чтобы понять масштаб хищений, можно посмотреть эти цифры в сравнении. Столько электроэнергии потребляет, например, вся Астраханская область, включая промышленность и бизнес, на протяжении 7 дней! Или Волгоградский кислородный завод за 1,4 года. Или город-миллионник, такой как Ростов-на-Дону, тратит за год на уличное освещение.

По всем этим фактам составлены акты. Кроме того, правоохранительные органы возбудили 218 административных производств, 168 потребителей привлечено к административной ответственности. В отношении 15 потребителей проводятся проверки на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренных уголовным кодексом, с причинением ущерба на общую сумму более 50 млн рублей.

Около 80% энерговоров – это бытовые потребители, однако, по общему объему похищенной электроэнергии они далеко позади так называемых "юридических лиц", на долю которых приходится 74 % украденных киловатт. Среди нарушителей - фермерские хозяйства, автомастерские, автомойки, торговые павильоны… Среди регионов ответственности МРСК Юга лидером антирейтинга стала Астраханская область – 61 % от выявленного объема хищений.

Часто энергетики, выезжая по жалобам на нестабильное напряжение и моргающие лампочки, удивляют потребителей своими "открытиями" - нередко причина их проблем в недобросовестных соседях. Например, в ходе недавнего рейда в один из населенных пунктов на северо-востоке Ростовской области выяснилось, что из полсотни хозяев домовладений пятеро "экономили" на электричестве, подключаясь в обход счетчика.

Неправдоподобно низкими оказались и энергозатраты хозяйства местного фермера, который после проверки также был уличен в энерговоровстве. Всего один рейд инспекторов – и лампочки засветились ярче, и бытовая техника заработала.

Крупное хищение недавно обнаружено в Астраханской области. Индивидуальный предприниматель Ахтубинского района посредством вмешательства в работу прибора учета похитил электроэнергию объемом 2,3 млн кВт/ч на сумму 5,7 млн рублей.

Аналогичные истории есть и в Волгоградской области. Предприимчивые руководители общества с ограниченной ответственностью, владельцы базы отдыха, минуя счетчик, установили два дополнительных ввода питающей электролинии. Нанесенный ущерб составил 605,3 тыс. кВт*ч. на сумму свыше 1,3 млн рублей. Утечку электроэнергии удалось обнаружить при проведении анализа расхождений в объемах потребленной электроэнергии между техническими и расчетными приборами учета.

В г.Элисте управляющую компанию уличили в хищениях электроэнергии посредством манипуляций с общедомовыми приборами учета. Выявлено 7 фактов безучетного потребления электроэнергии в обслуживаемых многоквартирных домах общим объемом 2,3 млн кВт*ч. на сумму свыше 10 млн руб. Очаг хищения электроэнергии был выявлен дистанционно по анализу показателей и на место специалисты выехали уже с оборудованием для выявления "усовершенствований" в счетчиках.

Можно взять любой населенный пункт в любом регионе и картина будет приблизительно одинаковая. Многие уверены, что свет в доме был и будет всегда, независимо от того, платить за него или тайком воровать киловатты. На деле, за потребителей, занимающихся воровством электроэнергии, в конечном счете, расплачиваются законопослушные граждане. Ворует один - платят все. Эта формула особенно верна в многоквартирных домах. Незаконное подключение к электросетям и манипуляции со счетчиком не только увеличивают общедомовое потребление, но и угрожают здоровью и жизни окружающих.

Перебои с электричеством, низкое напряжение в сети, мигание света – основные признаки того, что рядом с вами кто-то пытается обмануть энергокомпанию и вас. В многоквартирных домах со старыми коммуникациями могут бить током трубы – это повод срочно обратиться к энергетикам. Выявляя факты воровства электричества, энергетики в первую очередь защищают ваши интересы, ваше право на качественное и бесперебойное электроснабжение.