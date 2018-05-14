ПАО "МРСК Центра и Приволжья" осуществляет ремонт одной из старейших подстанций города Кирова

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" в мае 2018 года осуществляет ремонт подстанции 110/35/6 кВ "Северная", от которой запитаны линии электропередачи сетевой компании АО "Горэлектросети", обеспечивающей электроснабжение жилых микрорайонов города Кирова.

Подстанция "Северная" считается одной из старейших подстанций филиала "Кировэнерго". Построенная в 1943 году, она стала первым центром питания класса напряжения 110 киловольт в городе Кирове. Она была запитана через ВЛ-110 кВ от построенной в военные годы Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3. В 50-х годах подстанцию полностью обновили.

В 2018 году на ПС "Северная" будет проведен текущий ремонт обоих трансформаторов мощностью 40 и 31,5 мегавольт-ампер, отделителей, а также будет выполнена работа по замене опорно-стержневой изоляции в количестве 30 штук. Все это позволит качественно подготовить центр питания к предстоящему осенне-зимнему периоду и сделать более надежным электроснабжение запитанных от подстанции потребителей.

Ремонтная программа - одно из приоритетных направлений производственной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго". Ее успешная реализация позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей области. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2018-2019 гг. кировским энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт более 4795 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, отремонтировать 905 трансформаторных подстанций, а также осуществить ремонт 29 крупных подстанций 35-110 кВ.