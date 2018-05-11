"Ростелеком" проложил оптику для 27 многоэтажек в пригороде Махачкалы

"Ростелеком" построил волоконно-оптическую линию связи для 27 многоквартирных домов в новом микрорайоне, расположенном вдоль трассы Махачкала-Каспийск. Жильцы этих домов – в основном, молодые семьи, для которых доступ в интернет уже стал базовой потребностью и важным фактором при выборе квартиры.

Мухтар Магомедов, директор по работе с массовым сегментом Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" расширяет географию оптического доступа в республике: жильцы еще 2880 квартир в Махачкале и Каспийске теперь могут подключить наши цифровые услуги. Общее количество наших интернет-пользователей в Дагестане приближается к десяти тысячам".

