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Пресс-релизы

"Ростелеком" проложил оптику для 27 многоэтажек в пригороде Махачкалы

Ростелеком проложил оптику для 27 многоэтажек в пригороде Махачкалы

14 мая 2018, 17:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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"Ростелеком" построил волоконно-оптическую линию связи для 27 многоквартирных домов в новом микрорайоне, расположенном вдоль трассы Махачкала-Каспийск. Жильцы этих домов – в основном, молодые семьи, для которых доступ в интернет уже стал базовой потребностью и важным фактором при выборе квартиры.

Мухтар Магомедов, директор по работе с массовым сегментом Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ростелеком" расширяет географию оптического доступа в республике: жильцы еще 2880 квартир в Махачкале и Каспийске теперь могут подключить наши цифровые услуги. Общее количество наших интернет-пользователей в Дагестане приближается к десяти тысячам".

Компания: ПАО "Ростелеком"
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