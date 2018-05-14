В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций Запада

Спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и представители всех думских фракций разработали и внесли в Думу законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств. Они предлагают дополнить УК РФ статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств, международной организацией".

В пояснительной записке к проекту его авторы подчеркивают, что новая статья в УК разработана "в целях обеспечения реализации закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств"". Этот закон в первом чтении Госдума примет 15 мая. В пятницу совет по законотворчеству при спикере Госдумы одобрил концепцию законопроекта при условии, что ко второму чтению он будет существенно переработан. По словам Александра Жукова, "в проекте постановления Госдумы будет сказано о том, что при доработке проекта ко второму чтению должны быть исключены конкретные товары и отрасли, к которым будут применяться санкции". В постановлении "должно быть сказано, что не должны вводиться запреты на жизненно важные товары, аналоги которых не производятся в РФ или аналоги которых не могут быть закуплены в других странах. Речь идет не только о лекарствах".

Новая статья пополнит главу 29 УК, в которой зафиксированы наказания за "преступления против основ конституционного строя и безопасности государства", в том числе госизмену, шпионаж, экстремистскую деятельность, вооруженный мятеж. В части 1 статьи 284.2. авторы устанавливают ответственность за "совершение действий (бездействие)" в целях исполнения решения иностранного государства, "если эти действия (бездействие) повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, юрлицами, зарегистрированными в РФ, Российской Федерацией, субъектами РФ или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами обычных хозяйственных операций и сделок". За нарушение нормы предусмотрены штраф до 600 тыс. руб., ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом 200 тыс. руб.

В Думе утверждают, что такие меры позволят удержать юридических и должностных лиц от разрыва отношений с россиянами, подпавшими под санкции. По словам партнера адвокатского бюро "Деловой фарватер" Сергея Литвиненко, норма написана "неконкретно": "На практике, если дело дойдет до правоприменения, бремя доказывания соответствия чьих-то конкретных действий именно этой статье, а не иной будет возложено на правоохранительные органы". "Здесь есть риск неправильной квалификации, но, похоже, законодатель учел, что сам факт принятия этой новеллы будет достаточным инструментом для минимизации последствий санкционного режима",— считает он.

Такая статья УК, "по сути, означает, что если компания, которая, к примеру, является дочерним обществом американской компании, откажется поставлять оборудование в Крым, то ее гендиректор может быть привлечен к уголовной ответственности за отказ от заключения сделки", пояснил “Ъ” управляющий партнер финской юридической фирмы Borenius в России адвокат Андрей Гусев. И если поправки к УК будут приняты, "это может поставить под очень серьезный удар иностранный бизнес, который ведет дела в России", считает господин Гусев. Он отметил, что "российская судебная практика исходит из того, что введение государственного запрета на ввоз продукции из зарубежных государств не является обстоятельством, освобождающим бизнесмена от договорной ответственности". Поэтому такой бизнесмен, "с одной стороны, будет связан санкциями, установленными США или ЕС, а с другой — будет нести риск привлечения к уголовной ответственности за соблюдение таких санкций", пояснил адвокат.

Проект поправок к УК связан "с напряженной внешнеполитической ситуацией", заявил “Ъ” председатель МКА "Солдаткин, Зеленая и партнеры" Дмитрий Солдаткин. Исходя из буквального толкования части 1 новой статьи, "должны наступить общественно опасные последствия таких действий, необходимо установить и причинно-следственную связь между действием и наступлением общественно опасных последствий", напомнил юрист. По его мнению, это "будет сложно доказуемым", так как понятие "обычная хозяйственная операция" в законопроекте дано "чрезмерно оценочно и размыто".

Часть 2 проектируемой статьи 284.2 коснется тех, кто, по версии правоохранителей, способствовал введению санкций против россиян. Она предполагает санкции за совершение "гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

Судя по тексту поправки к УК РФ, гражданин может помочь иностранцам даже "посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели" или даже "могут привести" к введению санкций. За такие действия россиянам будет грозить штраф до 500 тыс. руб., ограничение свободы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тыс. руб.

Коммерсант