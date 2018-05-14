Воткинская ГЭС увеличила пропуск воды

Воткинская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") увеличила пропуск воды через гидроагрегаты станции. В период с 7 по 13 мая этот показатель вырос с 1518 м3/с до 2879 м3/с. Увеличение расходов связано с повышением пропуска воды через Камский гидроузел и не несет рисков подтоплений.

С начала мая Камская ГЭС (первая ступень Камского каскада, расположенная выше по течению) увеличила расходы в нижний бьеф с 1895 м3/с до 3392 м3/с. Приток к ее створу за это время вырос с 3540 м3/с до 6800 м3/с.

Согласно установленному Федеральным агентством водных ресурсов режиму, в период с 11 мая по 1 июня 2018 г. Воткинская ГЭС работает в режиме наполнения водохранилища до отметки уровня воды у плотины гидроузла 88,60 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. Далее до 7 июня станция будет работать в режиме поддержания уровня водохранилища в пределах отметок 88,60 – 89,00 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Отметка Воткинского водохранилища по состоянию на 14 мая составляет 86,94 м, что ниже нормального подпорного уровня (НПУ) – 89,0 м. В реке Каме ниже Воткинской ГЭС уровень воды находится на отметке 67,42 м. Суточная выработка Воткинской ГЭС составляет около 11 млн кВт·ч.

Дальнейшее изменение сбросных расходов будет определяться складывающимися гидрометеорологическими условиями.