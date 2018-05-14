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Отраслевые новости: Энергетика

Воткинская ГЭС увеличила пропуск воды

Воткинская ГЭС увеличила пропуск воды

14 мая 2018, 17:10
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Воткинская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") увеличила пропуск воды через гидроагрегаты станции. В период с 7 по 13 мая этот показатель вырос с 1518 м3/с до 2879 м3/с. Увеличение расходов связано с повышением пропуска воды через Камский гидроузел и не несет рисков подтоплений.

С начала мая Камская ГЭС (первая ступень Камского каскада, расположенная выше по течению) увеличила расходы в нижний бьеф с 1895 м3/с до 3392 м3/с. Приток к ее створу за это время вырос с 3540 м3/с до 6800 м3/с.

Согласно установленному Федеральным агентством водных ресурсов режиму, в период с 11 мая по 1 июня 2018 г. Воткинская ГЭС работает в режиме наполнения водохранилища до отметки уровня воды у плотины гидроузла 88,60 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. Далее до 7 июня станция будет работать в режиме поддержания уровня водохранилища в пределах отметок 88,60 – 89,00 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Отметка Воткинского водохранилища по состоянию на 14 мая составляет 86,94 м, что ниже нормального подпорного уровня (НПУ) – 89,0 м. В реке Каме ниже Воткинской ГЭС уровень воды находится на отметке 67,42 м. Суточная выработка Воткинской ГЭС составляет около 11 млн кВт·ч.

Дальнейшее изменение сбросных расходов будет определяться складывающимися гидрометеорологическими условиями.

Компания: ПАО "РусГидро"
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