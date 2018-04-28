Япония станет страной-партнером Шестой международной конференции Startup Village 2018

Cтраной-партнером крупнейшего в России мероприятия для технологических предпринимателей — Startup Village 2018 - выступит Япония. Официальная делегация Страны восходящего солнца примет участие в двухдневной конференции, которая пройдет 31 мая и 1 июня в Инновационном центре "Сколково". Мероприятие ежегодно привлекает не менее 20 тысяч посетителей. Среди них – инновационные предприниматели, венчурные инвесторы, представители индустриальных компаний. Формат конференции предусматривает деловую программу, конкурс стартапов, а также выставку технологических решений.

2018 год является Годом России в Японии и Годом Японии в России. Партнерство двух стран в рамках конференции будет содействовать расширению взаимодействия национальных инновационных систем и укреплению отношений в сфере инновационных технологий. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки планирует принять участие в мероприятии.

Японии будет отведен отдельный павильон, в котором пройдет трек, посвященный технологическому сотрудничеству c Россией.

В Startup Village примут участие японские компании из разных отраслей - от обрабатывающей промышленности до сферы услуг. Это будут как небольшие технологические бизнесы, так и крупные компании. Кроме того, пройдут семинары с участием российских компаний и специалистов, имеющих богатый опыт работы в Японии.

Екатерина Иноземцева, Генеральный директор АНО "Сколково Форум": "Я рада, что наша конференция Startup Village вошла в официальную программу Года Японии в России. Долгое время Япония прочно ассоциируется в сознании людей всего мира с технологиями и инновациями, поэтому мы особенно рады видеть страной-партнером нашей конференции именно Японию. Уверена, что возможность для российских стартапов познакомиться с ведущими технологическими компаниями Страны восходящего солнца даст импульс развитию их проектов и натолкнет на новые инновационные идеи и решения".

Подробная информация на сайте конференции: https://startupvillage.ru/