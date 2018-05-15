Энергетики напоминают школьникам правила электробезопасности перед летними каникулами

Урок, посвящённый профилактике детского электротравматизма, провели сотрудники Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") в школе №17 х.Ляпино Новокубанского района. Подобные уроки электробезопасности накануне летних каникул прошли в ряде школ края.

Энергетики рассказали ученикам о том, к чему может привести неосторожное обращение с электричеством, напомнили о неукоснительных правилах поведения вблизи энергообъектов и продемонстрировали ребятам арсенал защитных средств, которыми пользуются электромонтеры при работе в электроустановках.

Дети узнали, почему нельзя набрасывать посторонние предметы на провода, забираться на опоры линий электропередачи, запускать воздушных змеев под ЛЭП, проникать на территорию подстанций, делать селфи вблизи энергообъектов и рыбачить под воздушными линиями.

– Лето – самое долгожданное и любимое время года, наступает пора каникул и отпусков. Но также это опасный период, когда многие дети проводят большую часть времени без присмотра взрослых. Обеспечить безопасность детей летом – задача взрослых: родителей и учителей. Поэтому очень важно объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности, – подчеркивает директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Каждый школьник получил в подарок от энергетиков яркие листовки с правилами безопасного поведения вблизи электроустановок и тестом, где можно проверить себя, правильно ли усвоены полученные знания.

С начала года сотрудники Армавирских электрических сетей обучили правилам электрической грамотности более тысячи учеников на территории Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского, Успенского районов и г.Армавира. И на время летних каникул прекращать уроки энергетики не собираются, а продолжат занятия в детских пришкольных лагерях и площадках.