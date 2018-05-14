Интеллектуальный капитал ЗиО-Подольска пополнился тремя патентами

ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) в первом квартале 2018 года получил три патента РФ и два положительных решения на выдачу патентов РФ. Наиболее значимыми из них являются изобретение "Способ изготовления глубоких узкопрофильный кольцевых пазов" и полезная модель "Головка для глубокого сверления". Данные изобретения были разработаны в ходе изготовления реакторного оборудования для универсальных атомных ледоколов нового поколения. Кроме того, было выявлено два охраноспособных технических решения, а также оформлено пять заявок на выдачу патентов РФ.

"Сохранение и развитие интеллектуального капитала завода –одна из важнейших задач, ведь это повышает нашу конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке. Специалисты отдела интеллектуальной собственности проводят среди работников завода семинары по правильному подходу изобретательству. Для того, чтобы поддержать наших изобретателей, в июне 2018 года мы проведем конкурс "Лучший изобретатель ПАО "ЗиО-Подольск"" с вручением победителю денежной премии", – отметила директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению Светлана Веселкова.

На сегодня ПАО "ЗиО-Подольск" принадлежит 66 охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 6 средств индивидуализации.

