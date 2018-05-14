"МОЭК" за I квартал 2018 года взыскал с компаний-должников более 1,4 млрд рублей

ПАО "МОЭК" за I квартал 2018 года выиграл в судах различной инстанции 234 дела против потребителей-должников на сумму более 1,4 млрд рублей.

В большинстве случаев неплательщиками выступают недобросовестные управляющие компании, которые собирают платежи с потребителей, но не доводят собранные средства до поставщика тепла — ПАО "МОЭК".

Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в "МОЭК" системный характер. "Позиция МОЭК в подавляющем большинстве случаев подтверждается в судах благодаря качественной подготовке исковых заявлений. Так, в первом квартале в пользу компании вынесены решения, подтвердившие 99% заявленных к взысканию сумм", — отметила заместитель начальника Правового управления ПАО "МОЭК" Ирина Сёмкина.