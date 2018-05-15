Медведев внес изменения в планы развития сети скоростных железных дорог

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в транспортную стратегию России на период до 2030 года в части развития сети скоростных железных дорог, говорится на сайте кабмина.

Новая редакция предполагает создание новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург протяженностью 659 км, завершение создания высокоскоростной магистрали (ВСМ-2) Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург (с возможным ответвлением на Пермь и Уфу) протяженностью 1563 км на участке Казань — Екатеринбург (протяженностью 760 км) и ответвлениями на Пермь и Уфу.

Также в транспортную стратегию включено строительство ВСМ Казань — Самара (протяженностью 560 км) — ответвления от ВСМ-2 Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург, строительство новой ВСМ Москва — Ростов — Адлер (протяженностью 1470,6 км) и завершение создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург протяженностью 220 км.

Предполагается, что высокоскоростной участок Челябинск — Екатеринбург начнет работу после 2024 года и будет построен в рамках государственно-частного партнерства. Время в пути составит 1 час и 10 минут.

RSN