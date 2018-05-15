Новая линейка не содержащих галогенов сетевых шнуров питания в защитной оболочке

Корпорация MilesTek (США) производит специализированные продукты и предлагает комплексные решения для бортовой электроники военной авиации, индустрии средств вещания, телекоммуникационной отрасли, промышленных и военных сетей связи с 1981 года. Недавно компания выпустила на рынок новую серию сетевых шнуров питания с оболочкой из не содержащих галогенов, обладающих низким дымовыделением композиций (LSZH).

Новая линейка продуктов состоит из шести уникальных шнуров питания от C13 до N5-15 LSZH, которые идеально подходят для тех областей применения, в которых особое значение придаётся вопросам защиты людей и оборудования от токсичного дыма и вызывающих коррозию газов, а также в тех случаях, когда нельзя применять ПВХ-пластикаты. Обладающие низким дымовыделением, не содержащие галогенов кабели широко используются в разнообразных системах военного назначения, в частности, в герметичной среде воздушного судна и на полностью электрических кораблях (подводных лодках).

Как объяснил менеджер по выпуску новой продукции корпорации MilesTek, многие клиенты, особенно военные подрядчики, желали получать серийно производимые сетевые шнуры питания, поставляемые со склада немедленно и небольшими партиями. До настоящего времени такие уникальные шнуры питания, не содержащие галогенов и не выделяющие токсичных газов и дымов, были доступны только как продукты, изготавливаемые по специальным требованиям заказчиков и поставляемые с условием больших минимальных объёмов заказа и с длительным сроком выполнения заказа. Теперь компания MilesTek готова поставлять эти кабельные изделия со склада в день заказа без условия минимального объёма партии.