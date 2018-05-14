Руководители международных финансовых организаций примут участие в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум 24–26 мая посетят высокопоставленные представители международных финансовых организаций.

В частности, участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили представители Всемирного банка. Делегацию возглавит вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер. С. Муллер выступит в качестве спикера на сессии деловой программы "Ком растет. Социальное неравенство как глобальная проблема и роль бизнеса в ее решении". Участники сессии рассмотрят факторы глобализации и развития технологий в решении проблемы социального неравенства, а также необходимость финансовых, налоговых и других реформ для ее устранения в глобальном масштабе.

Кроме того, в работе ПМЭФ примет участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая выступит на пленарном заседании Форума. Участие ключевых фигур мировой финансовой индустрии в мероприятиях ПМЭФ демонстрирует заинтересованность крупнейших финансовых институтов в поддержке и развитии диалога с Россией.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил: "Международные финансовые организации традиционно принимают участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума на высоком уровне. Обсуждения в рамках ключевой темы нынешнего Форума – создание экономики доверия – не могут состояться без представителей всех сторон этого глобального процесса: глав государств и правительств, авторитетных международных организаций, межгосударственных объединений".

Заместитель Министра финансов РФ Владимир Колычев рассказал о важности диалога с международными финансовыми организациями в рамках крупных деловых мероприятий: "Совместное с международными финансовыми организациями обсуждение глобальной экономической повестки особенно актуально сейчас, когда среди прочих серьёзных вызовов протекционистские и санкционные меры отдельных участников формируют угрозу масштабного ущерба для всей системы многосторонней торговли".