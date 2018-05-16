В Кунгуре изобличен похититель кабеля

В один из апрельских дней в оперативно-диспетчерскую службу производственного отделения "Кунгурские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" поступило сообщение об аварийном отключении линии электропередачи 10 кВ, идущей от подстанции "Кунгур-Тяговая".

На место выехала бригада Кунгурского городского РЭС, которая обнаружила, что на территории бывшего Ремонтно-механического завода г. Кунгура неизвестными лицами было похищено около 120 метров кабеля. Раскопки кабеля производились с использованием экскаваторной техники.

В ходе розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России "Кунгурский", в совершении преступления был изобличен ранее судимый местный житель, который дал признательные показания.