РОСАТОМ и крупнейшие российские банки подписали соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов "Умный город"

В Сочи на Х Международном форуме "АТОМЭКСПО-2018" АО "ОТЭК" – дивизион Госкорпорации "Росатом" и отраслевой интегратор направления "Умный город" – заключил с Газпромбанком, Сбербанком и Совкомбанком соглашения о стратегическом долгосрочном партнерстве в сфере инвестиционной деятельности по созданию, реконструкции, а также повышению эффективности управления объектами ЖКХ в городах присутствия Госкорпорации "Росатом", совместной реализации инвестиционных проектов, включая концессионные проекты в области ЖКХ, в рамках развития направления "Умный город".

Присутствовавший при подписании документов первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил: "Росатом в лице ОТЭК начинает реализацию проектов "Умный город" при поддержке федеральных органов власти и крупнейших представителей банковского сектора. Под "Умным городом" мы подразумеваем цифровую модернизацию систем жизнеобеспечения – водо-, тепло- и электроснабжения, создание цифровой городской инфраструктуры, обеспечивающей эффективное использование ресурсов и управление всеми системами из единого центра, прозрачный потребительский контроль и вовлеченность жителей во взаимодействие с городскими системами".

В основу решений "Умного города" войдут существующие и перспективные технологии предприятий атомной отрасли. И договоренности, к которым мы пришли с нашими финансовыми партнерами, закладывают надежную основу для достижения этих целей". Предприятиями Госкорпорации "Росатом" накоплен успешный опыт внедрения таких элементов "умного города", как прикладные системы для мониторинга дорожной ситуации и экологической обстановки, системы мониторинга объектов ЖКХ и обработки заявок жителей, системы моделирования строительных объектов и управления жизненным циклом строительства общегородских объектов. Четыре "атомных" города – Сосновый Бор, Саров, Новоуральск, Глазов – вошли в перечень пилотных городов для внедрения комплекса мероприятий "Умный город" Минстроя РФ.

i-Russia