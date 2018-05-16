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Отраслевые новости: Энергетика

Саранские ГУКи "Пролетарский" и "Октябрьский" подписали соглашения о реструктуризации долгов за тепло на сумму 365 млн рублей

Саранские ГУКи Пролетарский и Октябрьский подписали соглашения о реструктуризации долгов за тепло на сумму 365 млн рублей

16 мая 2018, 14:30
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Городские управляющие компании Октябрьского и Пролетарского районов Саранска – крупнейшие должники за тепло перед группой "Т Плюс" - подписали с энергетиками соглашения о реструктуризации долгов. Задолженность данных предприятий перед энергетиками составляет 365 миллионов рублей.

ООО ГУК "Октябрьский" обязался погасить задолженность 124 млн рублей в течение 32-х месяцев. ООО ГУК "Пролетарский" выплатит долг в 241 млн рублей в течении 48-ми месяцев. В работе находится соглашение с ГУК "Центральная".

"Подобная практика нами применена впервые, - отметил и.о.директора Мордовского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Сурдейкин. – Подписанное соглашение подчеркивает, что УК намерена работать и стремится к снижению дебиторской задолженности. Надеемся, что обязательства, взятые на себя управляющими компаниями, будут выполнены в полном объеме".

Компания: ПАО "Т Плюс"
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