Свыше 600 потребителей Курчалоевского района попали в списки на отключение электроэнергии

Специалисты Курчалоевских районных электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжают рейды по адресам неплательщиков. Группы энергетиков работают в каждом из населенных пунктов.

"Во время первого визита мы просим потребителя хотя бы частично погасить образовавшуюся задолженность. Если после этого не следуют какие-либо действия со стороны абонента, приходится прибегать к крайней мере – отключению домовладения от электричества", - рассказал заместитель начальника Курчалоевских РЭС по транспорту электроэнергии Темирлан Зеиев.

Только в прошлом месяце диспетчерским отделом подано 605 заявок на введение ограничений потребления электроэнергии в отношении потребителей Курчалоевского района, чей совокупный долг составил 6 млн 319 тыс. руб. Из общего числа должников 285 абонентов произвели оплату, не желая быть отрезанными от подачи электроэнергии. Это позволило вернуть 2 млн 623 тыс. руб. платежей за энергоресурс.

Чтобы не допустить дальнейшего роста дебиторской задолженности, специалисты компании ограничили электроснабжение девяти абонентам, задолжавшим энергокомпании 154 тыс. руб.

"Энергетики готовы к диалогу с потребителем, который старается хотя бы частями выплачивать образовавшуюся задолженность. Мы предлагаем заключать договоры о реструктуризации долга, что позволит погашать его поэтапно", - отметил Темирлан Зеиев.

Узнать о планируемом отключении должников можно на официальном сайте компании http://chechenergo.ru/. В разделе "Реестр потребителей-должников на отключение" можно проверить, есть ли адрес абонента в плане ограничения поставки электроэнергии. АО "Чеченэнерго" напоминает: в случае, если задолженность не будет погашена в полном объеме в течение 30 дней со дня публикации на сайте, подача электроэнергии будет прекращена.

