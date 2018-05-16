Цифре выделили кресло

В России появится Министерство цифрового развития, кандидатом на пост главы которого стал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков. Создать новую структуру предлагается на базе Минкомсвязи, куда будут переданы более широкие полномочия в области цифровизации экономики. Обсуждавшаяся идея передать регулирование СМИ и массовых коммуникаций от Минкомсвязи Минкульту не нашла отражения в новой структуре правительства.

Во вторник на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев предложил преобразовать Минкомсвязь России в Министерство цифрового развития, представляя проект указа о структуре нового кабмина. По его словам, это необходимо, "чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране". Владимир Путин согласился с предложениями и подписал указ о новой структуре федерального правительства. Дмитрий Медведев сообщил, что будет готов представить президенту предложения по кадрам в новом правительстве в пятницу.

По словам источника “Ъ”, одним из кандидатов на пост главы нового министерства является руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ Константин Носков. Сейчас на АЦ возложены функции проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика", принятой Дмитрием Медведевым в июле 2017 года и рассчитанной до 2024 года. Она состоит из пяти направлений: образование, кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и IT-инфраструктура. В январе 2018 года правительство одобрило итоговый перечень проектов в рамках программы на общую сумму 522 млрд руб. Наиболее затратным может стать направление "Информационная инфраструктура", предусматривающее, в частности, создание многофункциональной спутниковой системы за 300 млрд руб.

Господин Носков отказался обсуждать с “Ъ” возможный переход из АЦ в правительство. О том, что такая кандидатура рассматривается, слышал глава АНО "Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух. До назначения в АЦ в 2012 году господин Носков был директором департамента информационных технологий и связи в правительстве и совместно с Минкомсвязью, которой тогда руководил Игорь Щеголев, занимался запуском портала госуслуг, универсальной электронной карты и темой межведомственного электронного документооборота. Кроме того, Константина Носкова связывают дружеские отношения с вероятным будущим вице-премьером Максимом Акимовым, отмечает собеседник “Ъ” на рынке связи.

Это назначение может повлечь за собой и перестановки в Роскомнадзоре. Подчиненным господина Носкова в департаменте ИТ был нынешний замглавы Роскомнадзора Александр Панков. По мнению собеседника “Ъ”, работавшего раньше вместе с ними, в случае создания нового министерства господин Панков может занять пост действующего главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Действующий и. о. главы Минкомсвязи Николай Никифоров был назначен в мае 2012 года, сменив на этом посту Игоря Щеголева. До того господин Никифоров занимал пост министра информатизации и связи Татарстана. По большому счету на период работы Николая Никифорова не пришлось существенных перемен на рынке телекоммуникаций, кроме введения сетевой нейтральности, отмечает собеседник в компании—партнере нескольких крупных операторов связи. Он также считает, что министру не удалось в полной мере отстоять интересы операторов при введении "закона Яровой". Руководитель крупного телехолдинга говорит, что Минкомсвязь не оказывала существенного влияния на медиарынок в период работы Николая Никифорова. В то же время об Александре Жарове он отзывается как о крайне эффективном чиновнике.

В ходе создания Министерства цифрового развития обсуждалась идея передать регулирование СМИ и массовых коммуникаций, которым занималась Минкомсвязь, Минкульту, говорят источник на медиарынке и собеседник, близкий к правительству. "Это обсуждалось в общественном совете при Минкульте",— подтверждает источник в этом министерстве. Предполагалось, что подведомственную Минкомсвязи Роспечать при этом также могли бы подчинить министерству Владимира Мединского, что, по словам одного из участников рынка, было "его давним желанием". Но в опубликованном во вторник указе о структуре правительства эта идея не нашла отражения: Роспечать в нем закреплена за новым Министерством цифрового развития.

Коммерсант