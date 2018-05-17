Энергоквест на Ночь музеев: в Музее энергетики Урала гости будут решать задачи "как не замкнуть цепь" и включить лампочку на высоте 6 метров

Музей энергетики Урала, куратором которого выступает ОАО "МРСК Урала", к Ночи музеев приготовил интерактивную программу – квест с интересными задачами по электроэнергетике для жителей и гостей Екатеринбурга.

Объединившись в команды, участники квеста на разных этапах должны ввернуть лампочки в специальных диэлектрических перчатках, провести кольцо по лабиринту и не замкнуть электрическую цепь, а также быстро и ловко включить лампу на высоте 6 метров. Соревновательная атмосфера, вовлеченность в решение увлекательных командных заданий не оставят равнодушными посетителей музея. Основные действия будут разворачиваться на площадке перед Музеем энергетики Урала, по адресу ул. Космонавтов, 17 а.

Сразу после прохождения квеста гости смогут совершить экскурсию по Музею энергетики и узнать любопытные факты из истории становления отрасли на Урале. Для этого в музее представлено более 900 единиц фотографий и документов, более 500 объемных музейных предметов.

Музейная площадка уральских энергетиков традиционно участвует в международной акции "Ночь музеев", которая состоится 19 мая 2018 г. В этом году акцент сделан на активный и интеллектуальный досуг, реализованный в популярном формате "квеста", что придется по душе молодежи, семьям с детьми.

19 мая 2018 года Музей энергетики Урала будет работать с 11:00 до 00:00. Вход свободный.