"Интер РАО" закольцуют

Как выяснил “Ъ”, "Интер РАО" или дружественные ей структуры могут летом завершить консолидацию акционерного капитала госхолдинга: у ФСК и "РусГидро" будут выкуплены 23,5% акций. На это, по оценкам аналитиков, придется потратить до 100 млрд руб., но эти средства у компании есть. В итоге ключевой акционер "Роснефти" "Роснефтегаз" и само "Интер РАО" укрепят свой неформальный контроль над госхолдингом, а ФСК и "РусГидро" получат средства для своих инвестпроектов.

Федеральная сетевая компания (ФСК, принадлежит "Россетям", управляет магистральными сетями) инициировала переговоры с "Интер РАО" по продаже своей доли в холдинге (18,57%), сообщили “Ъ” источники, знакомые с ходом обсуждения. Один из них утверждает, что ФСК решила выйти из актива на волне роста котировок "Интер РАО".

Контроль над госхолдингом сейчас размыт, его удерживают "Интер РАО Капитал" с квазиказначейским пакетом в 18,4% и "Роснефтегаз" — с 27,63%. Советы директоров "Интер РАО" и "Роснефтегаза" возглавляет глава "Роснефти" Игорь Сечин. Еще 4,92% у "РусГидро", free-float — 30,52% (при этом, как утверждают источники “Ъ”, до 12% акций собрали пенсионные фонды УК "Лидер", возможно, речь идет об НПФ "Газфонд"). Получить комментарии "Лидера" не удалось.

10 мая “Ъ” сообщал, что из капитала "Интер РАО" может выйти и "РусГидро", которая ведет переговоры о продаже пакета "Интер РАО Капитал" (предварительные договоренности достигнуты в конце марта). Цена сделки, по данным “Ъ”, будет ниже рынка: 17,172 млрд руб. (3,3463 руб. за акцию), дисконт к цене на тот момент составлял 8,8% (16 мая на бирже бумага стоила 3,98 руб.). Условиями предусмотрена рассрочка оплаты на 18 месяцев с равными ежеквартальными платежами и годовой lock-up на продажу и залог покупаемых акций.

В "РусГидро" тему не комментируют, но, по данным источника “Ъ”, компания считает конфигурацию выгоднее продажи акций на рынке. По его словам, "РусГидро" стремится продать акции до конца мая, ожидая снижения цены после закрытия реестра акционеров на получение дивидендов (1 июня). Другой собеседник “Ъ” утверждает, что сделку в эти сроки закрыть не успеют, вероятно, это произойдет к концу июня. Сделка нужна "РусГидро", чтобы компенсировать CAPEX строительства четырех ТЭС на Дальнем Востоке (программа "4х4", 118,4 млрд руб.).

Контуры сделки с ФСК пока менее четкие. Рыночная стоимость ее пакета — около 76,6 млрд руб. Сделка может идти с дисконтом, но он в случае с ФСК будет выше из-за величины пакета — "плюс 3% к дисконту для "РусГидро"", говорит один из источников “Ъ”. Он уточнил, что, скорее всего, ФСК продаст бумаги в два этапа, сделку планируется закрыть к концу июня — началу июля. Но параметры обеих сделок могут измениться, уточнил он. Представитель Дмитрия Медведева Наталья Тимакова перенаправила “Ъ” в Минэнерго, там сказали, что "это вопрос отдельных АО". В аппарате и.о. вице-премьера Аркадия Дворковича отслали Ъ к и.о. первого вице-премьера Игоря Шувалова, но там не ответили. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака (будет курировать промышленность в новом правительстве) сказали, что это еще не их вопрос.

Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" считает, что продажа пакета ФСК логична: в России совмещение сетевого бизнеса и генерации запрещено. Кроме того, в свете планов по цифровизации сетей (инвестиции в 1,5 трлн руб. до 2030 года) ФСК может использовать деньги для финансирования программы.

Но цепочка сделок не предполагает увеличения пакета "Интер РАО Капитал" выше 30%, что вынудило бы выставлять оферту по выкупу акций у других акционеров, говорит один из собеседников “Ъ”. "Разрабатывается сложная схема продажи. Часть акций будет куплена "Интер РАО Капитал", часть — сторонней компанией, которая впоследствии войдет в структуру "Интер РАО"",— утверждает он. Источники “Ъ” ранее говорили, что после покупки акций у "РусГидро" "Интер РАО" может погасить квазиказначейский пакет, что увеличит долю "Роснефтегаза" в "Интер РАО" до 36,08%, но избавит от оферты. В "Интер РАО" этот вариант опровергали, говоря, что пакет предназначен для некоего иностранного инвестора. Сейчас в "Интер РАО" от комментариев отказались. В ФСК сообщили, что для продажи акций нужно решение правительства, но в компании о таком не знают.

Владимир Скляр отмечает, что "Интер РАО" наконец нашло применение для текущей денежной позиции в 143 млрд руб.: на выкуп долей может уйти 90–100 млрд руб., а собственные акции — самая привлекательная инвестиция на рынке. Он отметил, что раньше инвесторы не решались покупать акции компании, не понимая направления использования кэша. Но размер дивидендов, вероятно, не изменится, считает аналитик, отмечая, что на горизонте расходы по программе модернизации ТЭС.

Коммерсант