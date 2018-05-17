Китай и ЕАЭС подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем подписано в ходе Астанинского экономического форума, который проходит в четверг в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

По данным пресс-службы ЕЭК, что ЕАЭС и Китай вели переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в течение последних двух лет. Достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. Соглашение задаёт высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что "соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров".

РИА Новости