На одной из старейших гидроэлектростанций России – Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1" – завершился капитальный ремонт оборудования

На Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1" в Республике Карелия завершился капитальный ремонт гидроагрегата №2. В рамках проекта произведен большой объем сверхтиповых работ: ремонт бетона отводящей трубы с частичным восстановлением ее облицовки, бетона спиральной камеры и камеры рабочего колеса. Специализированная подрядная организация обследовала металл статора генератора и провела его полную переклиновку.

— Ремонт оборудования повысит надежность работы станции. После завершения комплексных испытаний гидроагрегат был введен в эксплуатацию, — отметил главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Ремонтная программа "ТГК-1" направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства.