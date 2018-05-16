Нижновэнерго полностью готов к надежному энергообеспечению матчей ЧМ FIFA2018 в Нижнем Новгороде

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" на 100% подготовил электросетевой комплекс региона к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Тестирование системы электроснабжения объектов мундиаля подтвердило ее эффективность и надежность.

В рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу специалисты Нижновэнерго построили подстанцию (ПС) 110/10 кВ "Стрелка" и распределительный пункт №121 с тремя кабельными линиями 10 кВ. ПС 110/10/6 кВ "Мещерская" прошла реконструкцию, после чего стала резервным источником электроснабжения стадиона "Нижний Новгород".

Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Свердловская" в 2017 г. позволила увеличить ее пропускную способность и надежность питания одного из самых загруженных энергообъектов Нижнего Новгорода. ПС "Свердловская", в частности, обеспечивает электроснабжение нижегородского Кремля с расположенными на его территории административными и культурными зданиями, телецентра, Дома связи и объектов нижегородского метрополитена.

При выполнении инвестиционной программы 2017 г. энергетики реконструировали шесть кабельных линий электропередачи, 13 трансформаторных подстанций (ТП) и один распределительный пункт. Обеспечено технологическое присоединение к электросети тренировочной площадки и тренировочной базы в микрорайоне "Мещерское озеро", зданий и сооружений вокруг стадиона "Нижний Новгород" и удаленного пункта досмотра грузового транспорта на ул. Акимова.

Весной 2018 г. было обеспечено электроснабжение фанзоны на 20 000 человек на пл. Минина и Пожарского. Для этого Нижновэнерго построена двухтрансформаторная ТП и проложены две кабельные линии 10 кВ от ПС "Свердловская". Еще две трансформаторные подстанции были построены для обеспечения электроэнергией экрана для трансляции футбольных матчей и инфраструктурных объектов, в частности заведений общественного питания.

Система электроснабжения Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде прошла успешную проверку во время трех тестовых матчей 15, 28 апреля и 6 мая 2018 г. Контроль за состоянием энергообъектов в круглосуточном режиме поддерживает специально созданный к мундиалю ситуационно-аналитический центр (САЦ) на базе Центра управления сетями Нижновэнерго.

В распоряжении персонала ситуационно-аналитического центра будет современный многофункциональный комплекс PSI Control, которым постоянно пользуются диспетчеры ЦУС. Он позволяет отслеживать работу всех подстанций и линий электропередачи в зоне ответственности Нижновэнерго. Информация о напряжении, активной и реактивной мощности электросети, загрузке трансформаторов в режиме реального времени транслируется на видео-стену, где ее могут видеть сотрудники диспетчерской службы. Кроме того, в помещении ЦУС установлены четыре дополнительные монитора, на которых будут отображаться только данные, касающиеся объектов мундиаля.