СМИ: США предложили ФРГ сделку в обмен на отказ от поддержки Nord Stream 2

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.

"Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2"… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС", — пишет издание.

Как отмечается в сообщении, без этого торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с заградительными пошлинам США на импорт стали и алюминия.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Переговоры по этому вопросу между ЕС и США пока ни к чему не привели. Лидеры 28 стран-членов ЕС 16 мая обсудили обсудили ситуацию за неформальным ужином в Софии. По данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, Еврокомиссия в обмен на отказ США от пошлин предлагает увеличить объемы поставок в ЕС американского сжиженного газа с расширением соответствующей инфраструктуры.

РИА Новости