В первом квартале 2018 года к сетям "МРСК Центра и Приволжья" подключено свыше 7 тысяч потребителей

В первом квартале 2018 года ПАО "МРСК Центра и Приволжья" присоединило к электрическим сетям более 7 тысяч новых потребителей (1 057 юридических и 6 673 физических лиц). Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 157 МВт.

Всего за этот период в филиалы ПАО "МРСК Центра и Приволжья" поступило 10 507 заявок от потребителей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям энергокомпании. Наибольшее количество заявок, по-прежнему, от льготных групп потребителей –92% от общего количества.

Среди наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании в этом году:

- в Калужской области - сельскохозяйственное производство ООО "ТиЭйч РУС Калужский" (2,6 МВт);

- в Кировской области - установки производства асфальта КОГП "Вятавтодор" (0,6 МВт);

- в Нижегородской области: Стадион на 45000 зрителей Минспорт России (7,85 МВт), продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена (Станция метро Стрелка) МКУ "ГУММиД" (4,81 МВт), молочный завод ООО "Эгида Поволжье" (1,2 МВт);

- в Удмуртской республике: кустовые площадки Опаринского участка недр ООО "УДС нефть" (0,65 МВт), животноводческий комплекс КРС на 1000 голов дойного стада ООО "Экоферма "Дубровское" (0,4 МВт).

Напомним, что подать заявку на технологическое присоединение электроустановок к сетям "МРСК Центра и Приволжья" можно как посредством личного обращения в офисы обслуживания потребителей (ООП), так и дистанционно через "личный кабинет" на сайте энергокомпании www.mrsk-cp.ru. Аналогичные возможности предоставляет портал-тп.рф. Также на сайте "МРСК Центра и Приволжья" создан подраздел "Незагруженные центры питания", позволяющий крупным заявителям, инвесторам при планировании своего бизнеса ориентироваться по территориям, имеющим энергоресурсы.

Полную информацию по вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям компании можно узнать на корпоративном сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в разделе "Потребителям", а также обратившись в ООПы компании или позвонив по единому круглосуточному бесплатному федеральному номеру 8 800 100 33 00.