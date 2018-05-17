Якутию подключат к объединенной энергосистеме Востока

Западный и Центральный энергорайоны Якутии, которые сейчас являются изолированными энергетическими системами, подключат к объединенной энергосистеме Востока 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока" Виталия Сунгурова.

В начале мая уже был проведен успешный эксперимент по подключению части Центрального энергорайона Якутии к объединенной энергосистеме. Он показал, что в случае аварии на Якутской ГРЭС или ГРЭС-2 подачу энергии жителям республики можно быстро восстановить. Это очень актуально, так как в последнее время сбои в электроснабжении региона случаются часто, надолго оставляя без света десятки и даже сотни тысяч человек.

По словам Виталия Сунгурова, присоединение Якутии к объединенной энергосистеме не только позволит улучшить энергоснабжение потребителей, но и сделает регион более привлекательным для инвесторов. Сейчас в эту систему входят Амурская и Еврейская автономная области, Приморский и Хабаровский края, а также Южный энергорайон Якутии.

Российская газета