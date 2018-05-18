Энергетики "Каббалкэнерго" намерены переломить ситуацию в Баксанском районе

Наиболее остро проблема самовольных повторных подключений к электросетям физических лиц после введения в их отношении режима ограничения по заявкам энергосбытовой организации стоит в Баксанском районе КБР.

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") стараются в корне переломить ситуацию в "проблемном" районе, при этом используя все правовые рычаги воздействия. В их числе - интенсивные рейдовые мероприятия, усиленные информационно-просветительскими акциями "Стоп, энерговор!". По состоянию на 16 мая из 1215 точек учета физических лиц, которые числятся в режиме отключения, повторно силами персонала районных электрических сетей отключен от питания объект 651 абонента. Оплата после отключения по заявкам энергосбыта произведена 107 потребителями.

На базе Баксанских РЭС сегодня сформировано пять бригад электромонтеров, производящих работы по отключениям. Персональная ответственность за проведение рейдовых мероприятий и дальнейший контроль отключенного состояния абонентов закреплена за руководством и мастерами сетевых участков РЭС.

"В зоне обслуживания Баксанских РЭС находится 15,2 тысячи потребителей, - комментирует ситуацию заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала "Каббалкэнерго" Ахмат Будаев. - Кто-то добросовестно платит за услуги, но есть и такие, кто предпочитает экономить на электроэнергии любыми способами. В один ряд с должниками мы ставим "безучётников" и "бездоговорников". Это потребители, которые вмешиваются в работу счетчиков, чтобы исказить данные приборов учета в собственную пользу, самовольно подключаются к сетям, занимаются хищением электроэнергии. Для всех категорий абонентов мы проводим комплексную информационно-профилактическую работу по недопущению нарушений в сфере энергопотребления. Мы не устаем повторять: энергетиков обмануть нельзя, абсолютно все факты нарушений выявляются, а виновным все равно придется возмещать все убытки энергокомпании, при этом размеры штрафов сегодня значительно увеличены. Кроме того, материалы по абсолютно всем фактам безучётного потребления передаются в территориальные органы внутренних дел для возбуждения административного и даже уголовного производства".

В числе мероприятий, которые направлены на повышение уровня грамотности населения и укрепление платежной дисциплины, акция "Стоп, энерговор!", которая проводится энергетиками во всех регионах Северного Кавказа. Провели ее и в селении Баксанёнок, где проблема хищений электроэнергии стоит довольно остро. В ходе мероприятия энергетики раздали жителям листовки, призывающие платить за энергоресурс своевременно, разъясняя, чем грозит незаконное вмешательство в нормальную схему электроснабжения. Наклейки "Стоп, вор!", размещенные по соседству с теми домовладениями, хозяева которых были уличены в энерговоровстве, предупреждают соседей: "За того, кто не платит за свет, дважды платит его сосед".

В целях предотвращения противоправной деятельности и снижения сверхнормативных потерь в населенных пунктах Баксанского района филиал "Каббалкэнерго" в настоящее время продолжает рейдовые мероприятия по проверке состояния ранее отключенных за долги потребителей - для проведения повторных ограничений.