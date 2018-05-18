Энергетики провели экскурсию для студентов Майкопского индустриального техникума

В Адыгейском филиале ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") состоялся день открытых дверей. В мероприятии приняли участие 20 студентов-первокурсников Майкопского индустриального техникума, обучающихся по специальности "Электромонтёр по обслуживанию электростанций и сетей".

Энергетики познакомили ребят с историей развития электроэнергетики Кубани и Адыгеи, рассказали о работе структурных подразделений предприятия, перспективах развития электросетей, возможностях профессионального роста и специфике работы энергетиков.

Сотрудники филиала показали учащимся важный питающий центр – ПС 110 кВ "Северная", которая обеспечивает электроэнергией пригородные населенные пункты города Майкопа, ряд промышленных предприятий. Будущие электромонтёры познакомились с современными технологиями управления энергосистемой, принципами работы подстанции и смогли понаблюдать за работой диспетчеров. Учащиеся техникума задавали вопросы, включая возможность прохождения практики и дальнейшего устройства на работу.

Во время экскурсии энергетики напомнили студентам основные правила электробезопасности, рассказали об охранных зонах и недопустимости проникновения в электроустановки.

– Мы ведем большую работу с учебными заведениями, ребята с удовольствием бывают у нас в гостях – знакомятся с профессией, настоящим оборудованием. Такие встречи помогают студентам понять, как применить полученные знания на практике, – ­рассказал директор Адыгейского филиала Юрий Хомиченко.

Кубаньэнерго уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров для последующей работы в компании. Помимо экскурсий и дней открытых дверей, которые регулярно проводятся на предприятии, Кубаньэнерго ежегодно приглашает студентов профильных специальностей на производственную практику.