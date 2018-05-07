Филиал "Чувашэнерго" приступил к реконструкции подстанции 110 кВ "Катраси"

Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Чувашэнерго" приступил к реконструкции высоковольтной подстанции 110/35/10 кВ "Катраси", расположенной в Чебоксарском районе Чувашской Республики. Объём инвестиций составит порядка 297,68 млн рублей (без НДС).

Данный энергообъект по ВЛ 10 кВ обеспечивает электроэнергией более 3600 жителей 39 населенных пунктов Чувашской Республики. Кроме того, через данную подстанцию осуществляется резервирование электроснабжения части подстанций, питающих г. Чебоксары по стороне 110 кВ. Также по ВЛ 110 кВ "Сундырь-1,2" от подстанции 110/35/10 кВ "Катраси" электроэнергия поступает в дома еще 10 тысяч жителей Горномарийского района Республики Марий Эл.

Подстанция "Катраси" введена в эксплуатацию в 1972 году. Её установленная мощность на сегодняшний день составляет 20 (2х10) МВА. Работы по реконструкции этого энергообъекта связаны с необходимостью повышения надежности электроснабжения и снижения эксплуатационных затрат за счет замены оборудования, выработавшего свой технический ресурс.

Проектом предусмотрено увеличение мощности и комплексная модернизация электросетевого оборудования. На питающем центре будет выполнена замена двух силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 общей мощностью 20 МВА на новые общей мощностью 32 МВА. Также будет расширен существующий общеподстанционный пункт управления и построено новое блочно-модульное здание ЗРУ-10 кВ. Произойдет замена масляных выключателей 110 кВ (16 шт.) и 35 кВ (8 шт.) на современные элегазовые выключатели со вcтроенными трансформаторами тока 110 кВ и 35 кВ, а также замена РВС-110, РВС-35 на ОПН-110 и ОПН-35 соответственно, в цепях Т-1 и Т-2.

Объект планируется оснастить надежными и современными средствами телемеханики и системой АИИС КУЭ, комплексами микропроцессорных релейных защит, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всего питающего центра и мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Таким образом, в ходе реконструкции на подстанции "Катраси" заменят практически все оборудование предыдущего поколения, что значительно увеличит межремонтные сроки, а также сделает работу подстанции более экологичной. И самое главное – комплексное переоснащение питающего центра повысит его энергоэффективность, что означает снижение затрат на эксплуатацию объекта и запас мощности для подключения новых потребителей. Завершить реконструкцию ПС 110/35/10 кВ "Катраси" планируется в 2019 г.