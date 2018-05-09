"Камский кабель" представил свои разработки представителям ПАО "Россети"

17 мая в рамках выставки продукции пермских предприятий, предназначенной для "ПАО "Россети" "Камский кабель" презентовал перспективные продукты для энергетического комплекса.

По приглашению губернатора Пермского края Максима Решетникова в регион прибыли топ-менеджеры ПАО "Россети" во главе с генеральным директором компании Павлом Ливинским. В состав делегации вошли профильные заместители руководителя компании, генеральные директоры дочерних предприятий ПАО "Россети".

Вниманию делегации были представлены кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией с номинальной температурой нагрева жил 90°С, кабели 6 - 20 кВ с СПЭ изоляцией и секторными жилами, кабели с прессованным цельнометаллическим экраном и ряд других новых продуктов.

"Камский кабель" продолжает разрабатывать и выпускать новую продукцию, решая задачи модернизации электросетевого комплекса и импортозамещения. Для этих целей предприятие ежегодно вкладывает около 1 миллиарда рублей в новые технологии и оборудование.

"Мы не ограничиваемся разработкой и освоением новой продукции. Завод обеспечивает полную техническую поддержку внедрения инноваций, начиная от проведения обучающих семинаров для Заказчиков, проектировщиков и строителей, заканчивая комплектацией кабельных линий "под ключ" и их монтажом. Такой подход гарантирует совместимость кабеля, кабельной арматуры и технологий монтажа, и, как итог, – надежность работы электросетевого комплекса", - отметил Илья Маслов, руководитель инвестиционных проектов ООО "Камский кабель".