Молодые специалисты "Транснефти" обсудили развитие ТЭК России

Молодые специалисты семнадцати дочерних организаций ПАО "Транснефть", которые продолжают формировать варианты прогноза технологического развития ТЭК России, встретились на площадке ООО "Транснефтьэнерго", чтобы отчитаться о проделанной работе.

Напомним, что работа над проектом Прогноза технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов до 2030 года ведется в формате соревнования среди команд вузов и отраслевых компаний в период с марта по октябрь 2018 года. Конкурс, реализуемый при поддержке Министерства энергетики и Министерства образования и науки РФ, организовали Фонд образовательных проектов "Надежная смена" и Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

В ходе очередной встречи члены сборной из дочерних организаций "Транснефти" обсудили свою проектную работу по направлению "Методы и средства управления энергетическими системами". По итогам сессии молодые специалисты подготовили отчет, содержащий возможные глобальные и региональные вызовы – последствия мировых трендов в ТЭК – и их влияние на отрасль, общество, экономику и технологии.

Финальный этап конкурса пройдет совсем скоро - с 7 июня по 31 июля. Лучшие прогнозы будут представлены руководству Минэнерго РФ 6 октября 2018 года в ходе Молодежного дня Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя". На их основе будет выпущена брошюра "Прогноз технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов глазами молодежи".