"Москабельмет" награждает лучших!

18 мая 2018, 16:30
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ
Доброй традицией "Москабельмет" стало традиционное награждение сотрудников, показавших лучшие результаты по итогам выполнения производственного задания за месяц. Сегодня, 18 мая, состоялась торжественная церемония награждения передовиков производства, достигших высоких показателей в работе в ноябре.
Лучшим руководителем структурного подразделения, исходя из наибольшего количества баллов, набранных при оценке работы руководителей структурных подразделений организации, определен начальник одела управления производственной инфраструктурой (ОУПИ) Андрей Алексеевич Подшивалов.
Лучшими работниками "Москабельмет" признаны:
среди рабочих: электрогазосварщик 6 разряда ОУПИ Симонов Павел Сергеевич;
среди служащих: главный специалист по теплотехнике и сантехнике ОУПИ Логинов Александр Владимирович.
В ГК "Москабельмет" созданы все условия для адаптации и развития потенциала сотрудников, налажена четкая система материального и нематериального стимулирования. В 2016 году ГК "Москабельмет" стала обладателем награды "Лучшая организация города Москвы 2016 года" в номинации "За повышение профессионального уровня сотрудников в организации города".
Поздравляем и гордимся победителями! Так держать!