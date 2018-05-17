Официальный комментарий МРСК Юга

В связи с появившейся в социальных сетях информацией об обеспокоенности трудового коллектива МУПП "ВМЭС" из-за приостановки, по инициативе администрации Волгограда, мероприятий по акционированию предприятия, ПАО "МРСК Юга" считает необходимым разъяснить, что в настоящее время компания, как основной кредитор МУПП "ВМЭС", находится в переговорном процессе с администрацией Волгограда и Администрацией Волгоградской области для поиска оптимального решения возникших вопросов с обязательным соблюдением интересов членов трудового коллектива МУПП "ВМЭС".

Напомним, ещё в 2011 году арбитражный суд ввел на МУПП "ВМЭС" процедуру наблюдения. Прежнее руководство было отстранено от управления, но миллиардные долги и другие обязательства не позволили вывести МУПП из финансового кризиса. В июне 2014 года арбитражный суд признал МУПП "ВМЭС" несостоятельным и была введена процедура банкротства.

ПАО "МРСК Юга", как основным кредитором, совместно с конкурсным управляющим была предложена стратегия выхода из кризиса, которая предусматривает проведение процедуры банкротства МУПП "ВМЭС" в форме акционирования. Это позволит в установленном законом порядке передать имущественный комплекс новому предприятию. При этом долги банкрота не переходят на новое предприятие. Это даст возможность вести полноценную хозяйственную деятельность, своевременно осуществлять ремонты и обслуживание электросетевого оборудования.

Но самое главное – такой подход сохраняет все рабочие места. В случае положительного разрешения вопроса всем работникам МУПП будет предложено продолжить свою трудовую деятельность на созданном предприятии и новый работодатель гарантирует сохранение условий действующих трудовых договоров с работниками. Более того, сотрудники после перехода на новое предприятие получат улучшенный пакет льгот и гарантий, комфортные условия труда.

Потребителям услуг компании также не о чем беспокоиться – обязательства перед клиентами для компании незыблемы. Они получат гарантию качественного обслуживания и надежного энергоснабжения, своевременного реагирования на нештатные ситуации. Такие изменения не скажутся на тарифе, обязательства по действующим договорам будут исполнены в полном объеме.