Потери электроэнергии в сетях "Карачаево-Черкесскэнерго" в апреле снижены до 13,37 %

В ходе заседания балансовой комиссии, состоявшейся в филиале МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") с участием руководства и начальников районных электрических сетей филиала, подведены итоги работы по снижению потерь электроэнергии в сетях в апреле и за 4 месяца текущего года.

Открывая совещание, директор филиала Владимир Халюзин отметил, что коллективы всех районных электрических сетей приложили максимум усилий для выполнения всех организационных и технических мероприятий, благодаря чему предприятием перевыполнено плановое задание. В итоге фактические потери электроэнергии в сетях снижены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 % и составили 13,37 %.

- Все РЭСы хорошо отработали в прошлом месяце, теперь главное - не сбавлять темпов, чтобы выполнить плановое задание по итогам года, - обратился к собравшимся Владимир Халюзин.

При этом особо поблагодарил коллективы двух районных электрических сетей – Зеленчукского и Урупского, которые показали наилучшую динамику снижения потерь. Так, в сетях Зеленчукских РЭС уровень потерь электроэнергии составил 10,11 %, что ниже планового задания на 5,15 % и ниже аналогичного показателя прошлого года на 2,65 %. В Урупских РЭС потери электроэнергии в сетях были снижены на 2,11 % по сравнению с апрелем прошлого года, а по сравнению с плановым заданием – на 4,11 % и составили 11,22 %.

Более подробный анализ выполненной подразделениями филиала работы представил заместитель директора по развитию и реализации услуг Александр Кливекин. Он обратил внимание, что в течение апреля по сетям филиала передано 90,4 млн кВт.ч электроэнергии, что на 8 млн кВт.ч меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Александр Кливекин отметил, что филиал также выполнил план по снижению потерь электроэнергии в сетях за 4 месяца. В частности, при плане 17,59 % выполнение составило 17,37 %, т.е. снижение уровня потерь за этот период составило 0,22 %.

В числе основных на заседании балансовой комиссии был рассмотрен вопрос взаимодействия руководства районных электрических сетей филиала с правоохранительными органами и органами государственной власти на местах. Директор филиала Владимир Халюзин указал начальникам РЭС на необходимость проведения рейдовых мероприятий по выявлению фактов хищения электроэнергии с участием представителей правоохранительных органов, на качество составления актов безучетного потребления электроэнергии.

Подводя итоги заседания, Владимир Халюзин призвал начальников РЭС не расслабляться и проводить все необходимые мероприятия для того, чтобы выполнить стоящие перед филиалом задачи по снижению уровня потерь электроэнергии.