Руководители "Россетей" обсудили с коллективом пермского филиала "МРСК Урала" приоритетные направления работы

В рамках рабочего визита делегации компании "Россети" во главе с генеральным директором Павлом Ливинским в Пермский край состоялась встреча с сотрудниками филиала ОАО "МРСК Урала".

На вопросы работников ответил главный инженер ПАО "Россети" Дмитрий Гвоздев. Во встрече также приняли участие заместители генерального директора холдинга по направлениям.

В начале мероприятия Д. Гвоздев поблагодарил коллектив филиала за уверенное прохождение осенне-зимнего периода, отметив, что производственные показатели надежности в сравнении с прошлым годом улучшились. В частности, снизились удельная аварийность и время ликвидации технологический нарушений.

Главный инженер рассказал собравшимся о стратегических задачах, стоящих сегодня перед энергетиками в контексте перехода на цифровые форматы работы, подробно остановившись на тех шагах, которые предпринимает компания на федеральном уровне в рамках реализации новой стратегии.

"Сегодня перед нами стоит масштабная, но очень интересная задача. По сути, нам предстоит изменить облик электросетевого комплекса, на новый технологический уровень вывести отношения между сетевыми компаниями и потребителем", - почеркнул Д. Гвоздев.

Гвоздев напомнил, что цифровая сеть обладает системами самодиагностики и самовосстановления, позволяет повысить надежность электроснабжения для потребителя, а ее наблюдаемость и управляемость обеспечиваются посредством цифровых систем связи и оборудования, благодаря которым в режиме реального времени можно отслеживать параметры и режимы работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии.

В ходе беседы были также затронуты вопросы тарифного регулирования, взаимодействия с ТСО и сбытовыми компаниями, развития зарядной инфраструктуры для электромобилей и другие темы. Кроме того, участники встречи обсудили ряд социальных проблематик, включая молодежную политику.