Специалисты Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" заменили ветхие линии электропередачи в нескольких селах

Обстрелянные линии электропередачи и ветхие сети – наследие двух военных кампаний, которые до сих пор доставляют немало неудобств как потребителям, так и энергетикам Чеченской Республики. В непогоду на таких участках часто происходят обрывы проводов. Абоненты, как правило, жалуются на низкое напряжение и перепады в сетях, которые приводят к выходу из строя бытовой техники.

Качественное техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи позволили решить эту проблему сразу в нескольких селах Веденского района Чеченской Республики. Специалисты Веденских районных электрических сетей (РЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") провели плановые работы по замене провода на ветхих участках ЛЭП до 20 кВ, центром питания которых является подстанции "Ведено".

Ремонтный персонал РЭС произвел демонтаж и монтаж линии 0,4 кВ. Ветхие участки ЛЭП энергетики заменили на провод АС-35. До сих пор низкая механическая прочность проводов приводила к их обрывам. Благодаря выполненным работам удалось увеличить пропускную способность электросетей, снизить потери электроэнергии при передаче, а также повысить надежность и долговечность ЛЭП. После замены провода у потребителей появилось нормативное напряжение 220 В.