В ОАО "Сетевая компания" состоялись общественные слушания по отчету об устойчивом развитии Компании за 2017 год

Мероприятие прошло в форме открытого диалога руководства ОАО "Сетевая компания" с заинтересованными сторонами, задачами которого являлись как представление достигнутых результатов, так и выявление мнений, внесение предложений заинтересованными сторонами по совершенствованию и освещению в отчетности различных аспектов деятельности Компании. Модератором встречи выступил Жан Загидуллин, член Совета РСПП по нефинансовой отчетности.

В слушаниях приняли участие представители органов государственной власти и контроля республики - Аппарата Президента РТ, Аппарата Кабинета министров РТ, министерства земельных и имущественных отношений РТ, министерства промышленности и торговли РТ, министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, акционеров Компании, ревизионной комиссии, профессиональных ассоциаций - Союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан", Российского института директоров, образовательных организаций и научного сообщества - ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" и Высшей школы бизнеса, ФГБОУ ВПО "Казанский государственный энергетический университет", АНО "казанский открытый университет талантов 2.0.", ГАУ "Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете министров РТ", партнеров Компании - филиала АО "СО ЕЭС" - РДУ Татарстана и АО "СВЭСС", Электропрофсоюза РТ и профсоюзной организации Компании, совета ветеранов-энергетиков и молодежного комитета Компании.

Проект отчета об устойчивом развитии представил заместитель генерального директора ОАО "Сетевая компания" по корпоративной политике Вадим Лукин, который в своем выступлении обозначил контекст деятельности Компании и специфику подготовки отчета об устойчивом развитии за 2017 год, ориентацию при подготовке отчета на новые международные стандарты GRI Standards, а также международную повестку в области устойчивого развития и цели устойчивого развития ООН.

Согласно результатам исследования Российского регионального совета по интегрированной отчетности, в рамках которого была обследована корпоративная прозрачность более 950 крупнейших компаний, подготовка отчета об устойчивом развитии за 2016 год позволила Компани подняться с 32 на 10 место в итоговом рейтинге "Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний – 2017" и занять 8 место в субрейтинге крупнейших государственных российских компаний. Отчет Компании об устойчивом развитии за 2016 год включен в шорт-лист в номинации "Лучший отчет по корпоративной и социальной ответственности" XX ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого Московской биржей и медиа-группой "РЦБ".

Вопрос инноваций в обеспечении надежного и безопасного электроснабжения, проектов, достижений 2017 года и планов, ставший одной из приоритетных тем отчета, освещен в выступлении заместителя генерального директора - технического директора Илшата Галимзянова.

Компанией реализуется ряд инновационных проектов, в том числе строительство новых крупных объектов (ПС Щёлоков, ПС Бегишево, линия Щёлоков – Центральная и пр.) и модернизация существующих энергообъектов, внедрение инновационных технологий таких как производство работ под напряжением, внедрение элементов "умных сетей": систем секционирования распределительной сети и самовосстанавливающихся сетей (smart-сетей), результатом которых стало существенное улучшение показателей надежности электроснабжения потребителей на протяжение последних лет. По сравнению с 2016 годом показатель отчетного года SAIDI (средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии) улучшен на 38%, показатель SAIFI (средняя частота прекращений передачи электроэнергии) – почти вдвое.

Второй приоритетной темой отчета стало управление знаниями и опытом в Компании: развитие наставничества и практик преемственности. Задачи и цели механизмов преемственности, основные этапы работы и планы по дальнейшему развитию данного направления представлены начальником управления по работе с персоналом – начальником отдела организации труда и мотивации персонала Всеволодом Семенюком.

Компания уделяет существенное внимание ценному уникальному профессиональному опыту старшего поколения работников, повышению профессионального уровня молодых сотрудников, что стало предпосылками развития в Компании наставничества и практик преемственности для повышения эффективности адаптации молодых сотрудников. По итогам 2017 года через систему адаптации и наставничества прошли более 100 новых сотрудников Компании.

Участниками слушаний высоко оценены полнота, существенность, актуальность и важность раскрываемой в отчете информации, а также позитивная динамика открытости и прозрачности Компании, качество взаимодействия Компании со стейкхолдерами.

В формате конструктивного диалога представителями заинтересованных сторон высказаны пожелания и рекомендации к представленному отчету об устойчивом развитии Компании, которые будут учтены Компаний для дальнейшего совершенствования и повышения качества нефинансовой отчетности.