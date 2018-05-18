Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил на круглом столе "Ситуация на розничном рынке электроэнергии. Основные проблемы и перспективы развития". В рамках мероприятия участники обсудили инициативу Минэнерго по внедрению интеллектуальной системы учёта в электроэнергетике. Вячеслав Кравченко пояснил, что разработанный ведомством законопроект предусматривает с определённого времени обязательную установку счётчиков нового образца "Потребитель будет пользоваться своим старым прибором учета до того момента, когда у него закончится межповерочный интервал. Затем будет установлен новый интеллектуальный прибор учета", - сказал заместитель Министра.

Вячеслав Кравченко добавил, что основная идея законопроекта – удобство для потребителей. "В первую очередь - это возможность дистанционного снятия показаний, чтобы можно было не записывать их на бумажке, выйдя в тамбур или на лестничную клетку, а чтобы информация с прибора учета поступала тебе в личный кабинет на компьютере, на телефоне, автоматически приходила к ресурсоснабжающей организации", - сказал замглавы энергетического ведомства. По его словам, при установке прибора учёта нового образца у потребителя появится также возможность дистанционного перехода на различные тарифы: "Если вы сейчас захотите перейти с единого тарифа, например, на тариф "день-ночь", то скорее всего вам придется покупать новый счетчик".

Замглавы Минэнерго также добавил, что планируемые к внедрению счётчики существенно снизят расходы сбытовых организаций, а также устранят споры и разногласия между потребителем и поставщиком электроэнергии.