Электросетевики Башкирии благополучно прошли период паводка

Паводок в Башкирии близок к своему завершению. Уровень большинства рек стабильно падает. С момента начала весеннего половодья в регионе не возникало серьезных аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением в зоне ответственности ООО "Башкирэнерго" и ООО "БСК" (дочерние предприятия АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система").

16 мая сетевики ввели в работу последнюю трансформаторную подстанцию, отключенную ранее из-за опасности ее повреждения паводковыми водами. Вывод некоторых энергообъектов из эксплуатации на время паводка не отражался на потребителях, которые обеспечивались энергоснабжением по кольцующим линиям.

За весь период половодья персоналом ООО "Башкирэнерго" и ООО "БСК" принимались своевременные меры по осуществлению безаварийной работы подстанций и высоковольтных линий электропередачи в период весеннего половодья. Ежедневно проводился мониторинг уровней рек и водохранилищ республики. В состоянии готовности находилась аварийно-восстановительные бригады, автотранспорт и спецтехника.