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Отраслевые новости: Энергетика

Электросетевики Башкирии благополучно прошли период паводка

Электросетевики Башкирии благополучно прошли период паводка

21 мая 2018, 14:36
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

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Паводок в Башкирии близок к своему завершению. Уровень большинства рек стабильно падает. С момента начала весеннего половодья в регионе не возникало серьезных аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением в зоне ответственности ООО "Башкирэнерго" и ООО "БСК" (дочерние предприятия АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система").

16 мая сетевики ввели в работу последнюю трансформаторную подстанцию, отключенную ранее из-за опасности ее повреждения паводковыми водами. Вывод некоторых энергообъектов из эксплуатации на время паводка не отражался на потребителях, которые обеспечивались энергоснабжением по кольцующим линиям.

За весь период половодья персоналом ООО "Башкирэнерго" и ООО "БСК" принимались своевременные меры по осуществлению безаварийной работы подстанций и высоковольтных линий электропередачи в период весеннего половодья. Ежедневно проводился мониторинг уровней рек и водохранилищ республики. В состоянии готовности находилась аварийно-восстановительные бригады, автотранспорт и спецтехника.

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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