Enel заключила договор с компанией Anas

Инновационная технология "Умный туннель" ("Smart Tunnel") призвана повысить уровень безопасности в туннелях на автомагистрали E45 в Италии. Enel X, подразделение Группы Enel по инновационным продуктам и цифровым решениям, совместно с компанией Alpiq InTec Italia, итальянским подразделением швейцарской компании по обслуживанию и эксплуатации технологических систем Group Alpiq, и базирующейся в Риме компанией Carlini Signal, осуществляющей деятельность в области технологических систем с 1979 года, одержали победу в тендере и получили право на заключение трехлетнего договора с итальянской компанией Anas, занимающейся управлением автомагистралями. Предметом соглашения является модернизация всех технических систем туннелей на маршруте Орте-Чезена. В основе инновационного проекта лежит концепция "Умного туннеля", которая предполагает обеспечение безопасности автомобилистов, особенно, в случае возникновения пожара.

Франческо Вентурини, Руководитель подразделения Enel X, прокомментировал: "Данное соглашение знаменует собой выход Enel X на развитие нового направления наряду с ведущими партнерами. Технологические инновации, которые являются движущей силой Enel X во многих сферах деятельности, служат в интересах цели, которая очень близка нашему сердцу - безопасность людей".

Обеспечение пожарной безопасности в туннелях является одной из приоритетных задач для автомагистралей, о чем свидетельствует статистика аварий в трансальпийских туннелях, где температура достигала более 1 000 градусов и для тушения огня потребовалось до 48 часов. Проект будет охватывать все туннельные системы: от освещения до противопожарных систем, системы вентиляции, видеонаблюдения и световых указателей, объединяя безопасность, энергоэффективность и технологические инновации.

В частности, Enel X совместно с партнерами Alpiq и Carlini Signal, установит дистанционно управляемую светодиодную систему освещения, электронную систему контроля скорости, панели с изменяющейся информацией с использованием светодиодной технологии, систему хранения воды для пожарных гидрантов, стационарные камеры для измерения выбросов и электрические системы последнего поколения для управления связью с центром дистанционного управления Anas.