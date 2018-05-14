Механизмы внедрения инноваций в крупных компаниях обсудили в "Сколково"

Участники конференции "Инновации для корпораций", состоявшейся в Технопарке "Сколково", обсудили российский и международный опыт внедрения инноваций. Представители Фонда "Сколково" рассказали о своих возможностях по отбору новых технологий для крупных компаний.

Мероприятие собрало на одной площадке более 500 бизнес-экспертов и руководителей крупных промышленных и технологических компаний, заинтересованных в поиске перспективных идей, технологий и их внедрении на предприятиях. Участников конференции приветствовал исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович. Он напомнил, что с начала работы Фонда "Сколково" одной из его основных задач было создание основ для инновационного развития российской экономики.

Аркадий Дворкович, и.о. заместителя Председателя Правительства РФ: "Мы с самого начала понимали риски, связанные с переходом от этапа исследований и разработок, от идей к продуктам, востребованным крупными компаниями и рынком. Наша задача - эти риски минимизировать и сделать этот путь максимально коротким, комфортным и менее затратным. И сегодня перед участниками конференции стоит задача обозначить, что еще мы могли бы сделать. Мы хотим, чтобы крупные компании предъявляли активный спрос на те наработки, которые создаются и здесь в “Сколково”, и на территории всей нашей страны, как российскими, так и зарубежными разработчиками. Мы будем продолжать подталкивать крупные компании к этой деятельности. Потому что считаем, что это может принести взаимную выгоду и самим компаниям, и “Сколково”, и стартапам".

Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково": "За восемь лет мы смогли выработать объём компетенций, которые сейчас позволяют нам качественно отбирать технологические компании, команды, которые нужны и востребованы индустрией. И сейчас мы способны выискивать те технологии, которые точечно нужны нашим партнёрам, готовы работать под их запрос".

О международных механизмах поиска инноваций рассказал особый гость мероприятия — бизнес-эксперт и экономист, приглашённый профессор в Школе бизнеса Эшридж (Ashridge Business School) в Великобритании, а также в испанской бизнес-школе IE Business School Йонас Риддерстрале. По его словам, в условиях рыночной экономики способны выжить компании, топ-менеджмент которых открыт для новых технологий.

Йонас Риддерстрале, бизнес-эксперт и экономист: "Бизнес-модели меняются, новые инновации приходят и полностью изменяют всё, что мы делаем и видим. Рыночная экономика никогда не остаётся неподвижной — она может подниматься и опускаться, но никогда не будет стоять на месте".

Мировые тренды внедрения инноваций также обсудили на панельной дискуссии "От теории к практике: международные инструменты модели "Открытые инновации". Как отметили участники встречи, более 80% крупных российских корпораций заинтересованы в привлечении новых идей и сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями. Опыт Фонда "Сколково" по отбору и поддержке стартапов уже реализуется в партнёрстве с такими крупными компаниями, как "Объединённая авиастроительная компания", "Российские железные дороги", "Вертолёты России", Госкорпорация "Росатом", ПАО "Россети", "НТЦ Татнефть", "Энел Россия", SAP Labs СНГ и другие.

Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом": "Мы понимаем, что только в инновационности, с условием открытости инноваций наша компания сможет сохранить лидерские позиции на мировом рынке. Мы обязаны быть конкурентоспособными и смотреть, куда идут мировые тренды, находить поводы их применять. Поэтому мы сегодня активно занимаемся новыми бизнесами, старательно строим экосистему, которая позволит нам находить инновации. Фонд "Сколково" в этом году помог нам успешно провести конкурс среди стартапов "Вектор" по основным новым направлениям деятельности "Росатома". Это стало ещё одним примером нашего партнёрства".

Практиками формирования корпоративной культуры инноваций поделились участники отраслевых Case studies — сессий, где были представлены успешные примеры внедрения новейших решений в банках и ретейле, сельском хозяйстве, медицине и биологии, топливно-энергетическом комплексе, промышленности и венчурных инвестициях.