Минпромторг России рассказал о результатах работы и планах по диверсификации предприятий ОПК

В рамках заседания Комиссии Государственной Думы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, состоявшегося при поддержке Ассоциации "Лиги содействия оборонным предприятиям", заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных рассказал о работе ведомства, направленной на ускорение темпов роста выпуска гражданской продукции и дальнейшее развитие созданной инфраструктуры, а также о механизмах государственной поддержки оборонным предприятиям, выпускающим продукцию гражданского назначения.

"Президентом России была поставлена цель к 2030 г. достигнуть роста доли выпускаемой продукции гражданского назначения до 50% от общего объема продукции ОПК. На конец 2017 г. мы смогли достигнуть 17,2% по данному показателю. Это очень хороший результат. Минпромторг совместно с институтами развития реализует широкий комплекс мер государственной поддержки оборонным предприятиям, производящим гражданскую продукцию", - отметил Алексей Беспрозванных.

Одной из эффективных мер заместитель Министра отметил предоставление субсидий на возмещение затрат до 100% на реализацию НИОКР, которое регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации № 1312.

Как заявил замглавы Минпромторга России, 1 апреля 2018 г. завершился этап приема заявок на участие в конкурсе на получение субсидий, из 582 заявок мы получили порядка 100 от оборонных предприятий. На реализацию данной меры на период 2018-2019 гг. запланирован бюджет в 9,1 млрд руб.

Также Алексей Беспрозванных рассказал о программе "Конверсия" Фонда развития промышленности. Данная программа предполагает предоставление займа сроком не более 5 лет под 1% на первые 3 года и 5% в оставшийся период.

Помимо финансовых мер поддержки Минпромторг России реализует спектр нефинансовых мер, одной из которых является государственная автоматизированная система "Промышленность". Алексей Беспрозванных порекомендовал использовать ГИСП для оптимизации мониторинга состояния промышленной индустрии, поиска партнеров и инвесторов для реализации проектов.

"Сегодня ГИСП — это большой ресурс, обладающий масштабным функционалом, таким как интерактивные каталоги промышленной продукции, электронная торговая площадка, научно-техническая документация, справочники, навигаторы по мерам господдержки. Система позволяет ориентироваться в промышленной индустрии и находить информацию по тем мерам поддержки, которые на данный момент реализуются", — подчеркнул Алексей Беспрозванных.

Ключевые задачи Минпромторга на 2018 г. по диверсификации ОПК ориентированы на преодоление законодательных барьеров и повышение вовлеченности регионов для совместной работы.