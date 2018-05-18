Представители ОАО "Сетевая компания" приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "Инженер года"

Лауреатов поздравили на площадке ОЭЗ "Алабуга", по завершении семинара, организованного Корпоративным университетом для более чем ста представителей крупных предприятий Республики Татарстан.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов наградил Почетными грамотами министерства и ценными подарками 32 представителей предприятий промышленности Республики Татарстан. Среди них – три сотрудника ОАО "Сетевая компания". Лауреатами Всероссийского конкурса "Инженер года" в версии "Профессиональные инженеры" в номинации "Электроснабжение. Электрические сети и системы" стали: начальник Тетюшского района электрических сетей филиала Буинские электрические сети Виктор Демагин, возглавлявший на тот момент подстанцию 500 кВ Щёлоков филиала Елабужские электрические сети Анатолий Сидоров (ныне начальник ПС 500 кВ Киндери КЭС). В версии "Инженерное искусство молодых" в номинации "Электроснабжение. Электрические сети и системы" победителем стал инженер группы технологических присоединений Высокогорского района электрических сетей филиала Приволжские электрические сети Линар Абдуллин.

Участие в конкурсе такого уровня в очередной раз свидетельствует о достойной реализации интеллектуального потенциала сотрудников в компании – все победители являются разработчиками новых успешных идей, внедренных в компании.