Реконструкция химического цеха Сормовской ТЭЦ улучшит качество горячей воды в домах жителей трех районов Нижнего Новгорода

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" началась реконструкция химического цеха. В рамках проекта в здании химводоочистки будет установлено оборудование, позволяющее приводить воду с собственной береговой насосной станции к питьевому качеству, чтобы использовать ее для подпитки системы горячего теплоснабжения.

Это позволит отказаться от покупной водопроводной воды для подпитки системы ГВС, снизить соответствующие расходы, повысить загрузку оборудования химводоочистки, увеличить долговечность трубопроводов. А жители Сормовского, Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода получат горячую воду лучшего качества.

На закупки воды у поставщика в настоящее время компания ежегодно расходует порядка 80-90 млн. рублей. При этом водопроводная вода не очищается от солей жесткости, содержит значительный объем коррозионно-активных газов, имеет низкий водородный показатель (рН). Все это усиливает процессы образования накипи в теплосетевом оборудовании станции, приводит к вымыванию отложений и накипи в горячую воду, поступающую горожанам.

Вместе с тем, в настоящее время химводоочистка Сормовской ТЭЦ недозагружена. Из-за отсутствия потребителей значительную часть времени в году установка для подпитки основного цикла энергетических котлов проектной производительностью 350 т/час работает с нагрузкой 50-80 т/час, что создает технические сложности при ее эксплуатации и ведет к превышению норматива расхода воды и химреагентов на собственные нужды.

Для того чтобы получить возможность самостоятельно готовить воду для системы ГВС, в химическом цехе будут смонтированы установка натрий-катионирования воды и автоматические станции дозирования специальных реагентов, установлены новые осветлители, реконструированы механические фильтры и их дренажная система, а также автоматизирован ряд технологических процессов химводоочистки. Помимо этого, будет проведена частичная замена оборудования береговой насосной станции с целью оптимизации ее работы.

Стоимость проекта реконструкции химического цеха составляет 102,2 млн. рублей, с учетом переоборудования береговой насосной станции инвестиции в проект составят около 140 млн. рублей. Реализовать проект планируется в течение 2018 года.

"Реконструкция химцеха Сормовской ТЭЦ повысит качество поставляемых нами услуг. При этом осуществленные вложения быстро себя окупят поскольку благодаря им мы не только экономим на затратах при покупке воды у сторонних поставщиков, но и повышаем эффективность собственного производства", – отметил директор Нижегородского филиала Александр Фролов.