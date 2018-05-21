В США планируется передать в аренду под строительство ветропарков две офшорные зоны общей площадью 1 578 км2

Министерство внутренних сил США United States Department of Interior (DoI) и Бюро по управлению энергией океана Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) озвучили план предоставить в аренду под строительство крупных ветропарков две офшорные зоны в федеральных водах внешнего континентального шельфа в штате Массачусетс общей площадью 1 578 км2, обозначенных как зона OCS-A 0502 и зона OCS-A 0503.

Штат Массачусетс является ключевым регионом для развития офшорных проектов. В мае 2017 г. компания Avangrid Renewables (дочерняя компания энергетической корпорации Iberdrola) заключила стратегическое партнерство с американской компанией Vineyard Wind, специализирующейся в области офшорной ветровой генерации, на разработку проекта строительства офшорного ветропарка мощностью 800 МВт. В марте 2018 г. BOEM опубликовало уведомление о намерениях (notice of intent - NoI) по подготовке заключения о воздействии проекта на окружающую среду.

Помимо штата Массачусетс осваивать свою офшорную зону планирует и штат Нью Йорк, который объявил норвежскую компанию Statoil как потенциального арендатора 321 км2 офшорной зоны штата. На передаваемой в аренду зоне будет размещен ветропарк общей мощностью 1 ГВт. Строительство ветропарка будет осуществляться поэтапно. На первом этапе планируется ввести 400-600 МВт.

