"Янтарьэнерго" ввело в работу ситуационно-аналитический центр ЧМ-2018

В соответствии с поручением Министерства энергетики Российской Федерации с 14 мая "Янтарьэнерго" ввело в работу ситуационно-аналитический центр Чемпионата мира по футболу 2018 (САЦ ЧМ). Это единый центр по сбору и обработке информации о работе электросетевого комплекса региона и обеспечению бесперебойного электроснабжения. На его базе применяются последние цифровые технологии отечественного производства.

С 1 июня и до окончания Чемпионата мира по футболу центр будет работать в круглосуточном режиме. Основное предназначение САЦ ЧМ – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения объектов мирового первенства по футболу в Калининградской области.

Из САЦ ЧМ специалисты "Янтарьэнерго" осуществляют мониторинг состояния сетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение спортивных площадок мирового первенства, инфраструктурных объектов, больниц, гостиниц. Центр дает возможность управлять действиями персонала во время возможных технологических нарушений, взаимодействовать с другими ведомствами и организациями, задействованными в проведении мундиаля.

"В рамках подготовки к чемпионату "Янтарьэнерго" выполнен огромный объем работы. На данный момент завершено строительство всех объектов, отвечающих за энергоснабжение инфраструктуры ЧМ. Теперь наша задача – обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов мундиаля. Мы взаимодействуем со всеми органами и структурами с целью исключения возможных рисков возникновения технологических нарушений", - заявил генеральный директор "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

В общей сложности при работе САЦ ЧМ задействовано 15 человек, которые уже прошли дополнительное обучение. В состав смены входят оперативный дежурный, дежурный по безопасности и дежурный по связи.

