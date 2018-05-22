Энергетики приступили к ремонту двух крупных питающих центров на востоке края

Энергетики Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") капитально ремонтируют два крупных питающих центра в Новокубанском и Отрадненском районах Краснодарского края. На ремонт оборудования подстанций планируется направить 4,4 млн рублей.

Ремонтные работы ведутся в настоящее время на подстанциях 110 кВ "Советская" в Новокубанском районе и 35 кВ "Попутная" в Отрадненском районе Кубани. Специалисты Кубаньэнерго осуществят капитальный ремонт 74 единиц высоковольтного оборудования, заменят свыше 50 вентильных подстанционных разрядников на более качественные ограничители перенапряжения.

На подстанции "Советская" установят современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Данная аппаратура по многим показателям превосходит электромеханические аналоги: она более надежна, компактна, обладает функцией постоянной самодиагностики.

– Внедрение микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики является важным направлением цифровизации электроэнергетики. Это позволит повысить управляемость сети, обеспечить бесперебойную работу оборудования и в целом повысить надежность энергоснабжения потребителей, – комментирует директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Подстанции снабжают электроэнергией ряд социальных объектов, в числе которых больницы, школы, детские сады, а также жители станиц и хуторов Новокубанского и Отрадненского районов.

Всего в течение года энергетики Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" отремонтируют восемь крупных питающих центров, 50 трансформаторных подстанций и свыше 520 км линий электропередачи. В ремонт объектов электросетевого комплекса вложат более 42 млн рублей.