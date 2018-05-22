Китайская компания Haier начнет строить индустриальный парк в Татарстане

Китайская компания Haier и Татарстан 28 мая начнут строительство крупного индустриального парка в Набережных Челнах с объёмом инвестиций 1 миллиард долларов, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Согласно постановлению правительства Татарстана, под строительство индустриального парка "Хайер Рус" выделен участок площадью 124,9 гектара. Запуск индустриального парка запланирован на июль 2019 года. Предполагается, что там будет создано 5 тысяч рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. Как отмечается, проект нацелен на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, связанного с реализацией инновационных программ.

"В понедельник, 28 мая, у нас запланирована закладка камня – мы начинаем строительство индустриального парка компании Haier. Это наш крупнейший инвестор, 1 миллиард долларов – объем заявленных инвестиций", — сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана.

Руководитель агентства инвестиционного развития республики отметила, что строительство индустриального парка Haier – очень крупный проект, в рамках которого постепенно должны заработать 12 заводов, первый из них – завод стиральных машин. Позднее, как ожидается, откроются, в частности, заводы по производству телевизоров и сложной бытовой техники.

Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка (КИП) "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Производственные мощности предприятия на первом этапе составили 250 тысяч единиц, на втором этапе составят 500 тысяч единиц. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России.

РИА Новости