МОЭСК выдала мощность храму в Люберцах

ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") выдало электрическую энергию храмовому комплексу православной церкви в Люберцах.

Здание храма и дом притча получили 147 кВт мощности. Энергетики филиала МОЭСК "Московские кабельные сети" проложили две кабельные линии напряжением 0,4 кВ от действующей трансформаторной подстанции к объекту в ходе выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям компании.

Новый Храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" скоро будет сдан в эксплуатацию, но уже сейчас здесь отправляются православные обряды и идут службы. Благодаря работе энергетиков прихожане и строители бесперебойно и надежно получают электрическую энергию.