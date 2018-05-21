МОЭСК выдала мощность храму в Люберцах

Интервью с Юрием Ежелевым
22 мая 2018, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") выдало электрическую энергию храмовому комплексу православной церкви в Люберцах.
Здание храма и дом притча получили 147 кВт мощности. Энергетики филиала МОЭСК "Московские кабельные сети" проложили две кабельные линии напряжением 0,4 кВ от действующей трансформаторной подстанции к объекту в ходе выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям компании.
Новый Храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" скоро будет сдан в эксплуатацию, но уже сейчас здесь отправляются православные обряды и идут службы. Благодаря работе энергетиков прихожане и строители бесперебойно и надежно получают электрическую энергию.