МРСК Юга улучшает качество энергоснабжения Волго-Донского судоходного канала

В ходе подготовки электросетевого хозяйства к предстоящим осенне-зимним нагрузкам специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") завершили капитальный ремонт подстанции класса 110 кВ "Ивановская" – одного из основных источников электроснабжения для потребителей Светлоярского района Волгоградской области и Волго-Донского судоходного канала.

Повышение качества электроснабжения почувствовали несколько тысяч жителей поселков Кирово, Солянка, Ивановка, Чапурники и Червленое Светлоярского района области – оно также зависит от стабильной работы ПС "Ивановская". От этой подстанции получают электроэнергию и детские сады, и школы, четыре дачных массива, крупное тепличное хозяйство.

Ремонтные работы направлены на повышение надежности электроснабжения данных населенных пунктов, а также важнейшего транспортного узла речной навигации – Волго-Донского судоходного канала. Все работы выполняются без привлечения подрядных организаций.

Всего до конца года сотрудники волгоградского филиала МРСК Юга планируют отремонтировать свыше 40 подстанций, более 600 трансформаторных пунктов и свыше двух тысяч километров линий электропередачи различных классов напряжения. В числе наиболее крупных центров питания, запланированных к ремонту в текущем году, – подстанция "Дзержинская", "Ильевка", "Канатная", "Линево", "Качалино", "Лог".